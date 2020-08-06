Велогонщик, впавший в кому после завала на финише, перенёс пятичасовую операцию

Голландский велогонщик Фабио Якобсен перенёс сложную операцию. Накануне, 5 августа, он попал в страшную аварию на финише Тура Польши. В результате инцидента спортсмен потерял большое количество крови, его экстренно доставили в больницу, он впал в кому.

Якобсен на финише вёл борьбу с Диланом Груневегеном, который и выпихнул его за пределы трассы. В итоге Груневегена дисквалифицировали, Якобсена признали победителем.

Спортсмена оперировали в течение пяти часов, сообщает Wyborcza. Сейчас велогонщик находится в тяжёлом, но стабильном состоянии.

«Его оперировали до 5:30 утра. Участвовала команда анестезиологов и хирургов. Операция была очень сложной из-за травм лица спортсмена. К счастью, она прошла без осложнений», — рассказал главврач госпиталя в Сосновице Павел Грюенпетер.

Врачи уже сегодня, 6 августа, планируют вывести его из комы.