Велогонщик, впавший в кому после завала на финише, перенёс пятичасовую операцию

Голландский велогонщик Фабио Якобсен перенёс сложную операцию. Накануне, 5 августа, он попал в страшную аварию на финише Тура Польши. В результате инцидента спортсмен потерял большое количество крови, его экстренно доставили в больницу, он впал в кому.
Якобсен на финише вёл борьбу с Диланом Груневегеном, который и выпихнул его за пределы трассы. В итоге Груневегена дисквалифицировали, Якобсена признали победителем.
Спортсмена оперировали в течение пяти часов, сообщает Wyborcza. Сейчас велогонщик находится в тяжёлом, но стабильном состоянии.
«Его оперировали до 5:30 утра. Участвовала команда анестезиологов и хирургов. Операция была очень сложной из-за травм лица спортсмена. К счастью, она прошла без осложнений», — рассказал главврач госпиталя в Сосновице Павел Грюенпетер.
Врачи уже сегодня, 6 августа, планируют вывести его из комы.
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