Виновник завала, после которого велогонщик впал в кому, отреагировал на случившееся

Голландский велогонщик команды Jumbo-Visma Дилан Груневеген отреагировал на инцидент, произошедший накануне, 5 августа, на финише Тура Польши. Груневеген вёл в концовке борьбу с соотечественником Фабио Якобесеном. В результате действий Груневегена Якобсен вылетел с трассы. Фабио получил тяжёлые травмы, потерял много крови и впал в кому.
Врачи на протяжении пяти часов оперировали пострадавшего. Сейчас Якобсен находится в тяжёлом, но стабильном состоянии.
«Очень неприятно из-за вчерашних событий. Я не могу подобрать слова, чтобы сказать, как мне жаль Фабио и всех остальных, кто пострадал. Сейчас самое главное — здоровье Фабио. Я думаю о нём постоянно», — написал Груневеген в своём «твиттере».
Груневеген выиграл соревнования, но его в итоге дисквалифицировали. Организаторы присудили победу Якобсену.
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