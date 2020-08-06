Виновник завала, после которого велогонщик впал в кому, отреагировал на случившееся

Голландский велогонщик команды Jumbo-Visma Дилан Груневеген отреагировал на инцидент, произошедший накануне, 5 августа, на финише Тура Польши. Груневеген вёл в концовке борьбу с соотечественником Фабио Якобесеном. В результате действий Груневегена Якобсен вылетел с трассы. Фабио получил тяжёлые травмы, потерял много крови и впал в кому.

Врачи на протяжении пяти часов оперировали пострадавшего. Сейчас Якобсен находится в тяжёлом, но стабильном состоянии.

«Очень неприятно из-за вчерашних событий. Я не могу подобрать слова, чтобы сказать, как мне жаль Фабио и всех остальных, кто пострадал. Сейчас самое главное — здоровье Фабио. Я думаю о нём постоянно», — написал Груневеген в своём «твиттере».

Груневеген выиграл соревнования, но его в итоге дисквалифицировали. Организаторы присудили победу Якобсену.