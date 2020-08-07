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ВАДА сократит срок дисквалификации за употребление рекреационных наркотиков

ВАДА сократит срок дисквалификации за употребление рекреационных наркотиков
Другие / Прочие виды спорта 0

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) сократит срок дисквалификации для спортсменов, пойманных на употреблении рекреационных наркотиков. Об этом сообщает Guardian.

Рекреационное использование наркотиков – это периодическое нерегулярное или эпизодическое употребление психоактивных веществ, не связанное с медицинскими показаниями, для получения удовольствия или иных целей.

Сообщается, что новое правило вступит в силу 1 января 2021 года. Наказание сократят с двух лет до одного — трёх месяцев отстранения. При этом особое внимание ВАДА будет уделять делам спортсменов, которые предпримут попытку обмануть специалистов.

«ВАДА внесло изменения в кодекс, чтобы сосредоточиться на других штрафах. Иными словами, мы намерены ловить обманщиков», — отметил представитель Антидопингового агентства Великобритании (UKAD).

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