Матыцин: прорабатываем механизмы выезда спортсменов на международные соревнования

Министр спорта РФ Олег Матыцин сообщил, что организация разрабатывает механизмы, которые позволят российским спортсменам выезжать на соревнования за границу.
«Вопрос об участии в международных соревнованиях будет решаться в соответствии с законодательствам и нормами, которые определены. Правительство РФ и Минспорт отрабатывают механизмы, чтобы минимизировать риски выезда с учётом всех требований, которые в настоящее время обязательны к исполнению, чтобы защитить здоровье спортсменов. В соответствии с этими требованиями спортсмены смогут выехать на международные соревнования за рубеж. Мы зависим от ситуации в странах, где планируется проводить соревнования. Это и определяет требования. Надеюсь, ситуация нормализуется скоро во всём мире и не будет ограничений», — приводит слова Матыцина РИА «Новости».
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