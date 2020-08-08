Олег Матыцин: планируем подготовку, не ставя под сомнение проведение Олимпийских игр

Министр спорта РФ Олег Матыцин заявил, что российские спортсмены продолжают подготовку, несмотря на неопределённость с проведением Олимпийских игр в Токио. Организаторы не исключили, что Олимпиада, перенесённая с 2020 на 2021 год, будет отменена.

«Сложности создаёт календарь международных спортивных федераций. Пока планируем подготовку, не ставя под сомнение проведение Олимпийских игр.

Что касается виз для спортсменов, вопрос будет решаться профессионально, в соответствии с законодательством, нормами, которые определены. Сейчас правительство РФ и Минспорт отрабатывают механизмы, чтобы минимизировать риски спортсменов, с учётом требований, которые в настоящее время обязательны к исполнению для защиты здоровья спортсменов.

Спортсмены смогут выехать, но мы зависим от ситуации, которая складывается в странах. Но надеюсь, что скоро ситуация во всём мире нормализуется и что не будет никаких ограничений», — цитирует министра ТАСС.