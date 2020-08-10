Григорий Родченков рассказал, как изменилась его жизнь после отъезда из России
Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории и информатор Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Григорий Родченков рассказал, как изменился его уклад жизни. После того как Родченков рассказал о допинговой системе в России, он бежал из страны. В настоящее время Родченков живёт в США, он изменил внешность.
«Как я сейчас живу? Готовлю еду, сижу за компьютером. Всё стало иначе, но это хорошо. Раньше я ехал домой ночью, когда уже было темно. И в шесть утра я уже вставал, чтобы к семи ехать на работу. Всё это было нервозно.
Теперь в США я могу спасть, сколько захочу, я самостоятельно планирую свой день, всё сбалансировано. У меня нет никакого беспокойства», — цитирует Родченкова The Guardian.
Григорий Родченков сообщил, что планирует выпустить новые книги-разоблачения
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