Григорий Родченков рассказал, как изменилась его жизнь после отъезда из России

Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории и информатор Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Григорий Родченков рассказал, как изменился его уклад жизни. После того как Родченков рассказал о допинговой системе в России, он бежал из страны. В настоящее время Родченков живёт в США, он изменил внешность.

«Как я сейчас живу? Готовлю еду, сижу за компьютером. Всё стало иначе, но это хорошо. Раньше я ехал домой ночью, когда уже было темно. И в шесть утра я уже вставал, чтобы к семи ехать на работу. Всё это было нервозно.

Теперь в США я могу спасть, сколько захочу, я самостоятельно планирую свой день, всё сбалансировано. У меня нет никакого беспокойства», — цитирует Родченкова The Guardian.