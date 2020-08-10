Григорий Родченков сообщил, что планирует выпустить новые книги-разоблачения

Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков рассказал о своих планах. По словам Родченкова, в будущем он хочет написать новые книги с разоблачением системы допинга в советском и российском спорте. Ранее Родченков уже выпустил книгу «Дело Родченкова: как я развалил секретную допинг-империю Путина».

«Могу сказать, что вышедшая книга не была последней. У меня ещё много воспоминаний о советских временах. Я всё отлично помню, начиная с 1985 года.

Тогда у нас было всё, что нужно. Американские спортсмены употребляли допинг в 10 раз больше, чем советские атлеты. Но тогда никто не боялся, что его поймают», — цитирует Родченкова The Guardian.

Родченков после отъезда из России изменил внешность. В настоящее время он тщательно скрывает своё лицо и местонахождение.