Синхронистка Шишкина: чтобы не бояться задохнуться под водой, нужно тренировать и мозг

Двукратная олимпийская чемпионка, 14-кратная чемпионка мира, пятикратная чемпионка Европы по синхронному плаванию Алла Шишкина рассказала, как спортсменки тренируются задерживать дыхание под водой. Также она вспомнила, что после Олимпийских игр 2008 года изменились правила: было сокращено количество времени, которое можно проводить под водой на соревнованиях.

«Гипоксия или кислородное голодание. Этот термин применим и к тем, кто занимается синхронным плаванием. Задержка дыхания во время исполнения сложнокоординационных движений, которая происходит в воде, да ещё и вниз головой.

При острой гипоксии усиливается кровообращение, которое и так усилено интенсивной мышечной работой. Сердце прокачивает большее количество крови, а из костного мозга и селезёнки выходят в системный кровоток все «запасы» эритроцитов, которые необходимы для переноса кислорода к клеткам.

После Олимпийских Игр 2008 года количество времени, которое можно провести без дыхания, сократили до 45 секунд, так как до этого были несчастные случаи, когда спортсменки просто «засыпали» во время выступления.

Но, конечно, никто не заставит выступать неподготовленного человека. Мы ежедневно плаваем упражнения на задержку дыхания. Разными стилями над водой без дыхания и проныр под водой. Для того чтобы не бояться задохнуться, нужно тренировать не только лёгкие, но и мозг, чтобы не было паники и страха. Это тренируется и нарабатывается с детства», — написала Шишкина в своём «инстаграме».

Запись можно посмотреть в «инстаграме» Шишкиной.