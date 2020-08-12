Собрание учредителей РУСАДА по вопросу увольнения Юрия Гануса пройдёт 28 августа

Общее собрание учредителей Российского антидопингового агентства (РУСАДА), на котором будет рассмотрена рекомендация об увольнении генерального директора организации Юрия Гануса, пройдёт 28 августа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу наблюдательного совета РУСАДА Александра Ивлева.



5 августа наблюдательный совет выразил Ганусу вотум недоверия. Набсовет рекомендовал учредителям организации рассмотреть вопрос его увольнения. Пояснение такой позиции внутри РУСАДА ранее дала двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом член набсовета Елена Исинбаева.



Напомним, Гануса заподозрили в финансовых злоупотреблениях во время работы на посту главы РУСАДА. Он назвал происходящее попытками давления.

В ВАДА обеспокоены рекомендацией набсовета РУСАДА уволить Гануса