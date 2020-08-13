Бывший глава ВФЛА Балахничёв отреагировал на иск Безуглова к организации

Бывший глава Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Валентин Балахничёв прокомментировал подачу иска о защите чести и достоинства бывшего вице-президента организации Эдуарда Безуглова. Специалист подал иск к ВФЛА после того, как его освободили от должности. В то же время Безуглов работал в качестве врача сборной России по футболу.

«Каждый человек имеет право подавать иск по любому поводу, который, на его взгляд, наносит вред его репутации и достоинству. Это его дело – судиться с Юрченко по этому поводу. Я являюсь сторонником того, что федерацией должны руководить профессионалы. Да, нам нужны профессиональные врачи, однако совмещать посты врача и вице-президента (ВФЛА) – немного перебор, как мне кажется. Безуглов не настолько хорошо знает федерацию, как медицину. Каждый должен заниматься своим делом. При этом хочу отметить, что я ничего не имею против Эдуарда», — цитирует Безуглова РИА «Новости».