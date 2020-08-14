Сергей Шубенков: сегодня стартует «Бриллиантовая лига». Но меня там не будет

Российский легкоатлет Сергей Шубенков отреагировал на старт «Бриллиантовой лиги».

«А сегодня „Бриллиантовая лига“ в Монако. Но меня там не будет — ВФЛА выплатила штраф на этой неделе, но пока банковские формальности да допускные официальности, времени на всё не хватило. Удачи всем участникам, надеюсь, скоро увидимся», — написал Шубенков.

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Напомним, ВФЛА была обязана выплатить $ 5 млн до 1 июля, однако сделано это не было. В результате переговоров сторон срок выплаты задолженности был продлён до 15 августа. К пяти миллионам добавилась сумма в $ 1,31 млн, что является издержками World Athletics на расследование дел российских спортсменов. Штраф был начислен за нарушения и фальсификацию документов в деле прыгуна в высоту Данила Лысенко.