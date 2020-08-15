USADA дисквалифицировало 80-летнюю велогонщицу за допинг

Антидопинговое агентство США (USADA) дисквалифицировало 80-летнюю велогонщицу за употребление запрещённых препаратов, сообщает Cyclingnews.

29 августа 2019 года Барбала Жикель поставила мировой рекорд в своей возрастной категории, проехав 500 метров с места за 44,062 секунды. После гонки Жикель попросили пройти допинг-тест, результаты которого показали наличие в организме следов метилтестостерона. Спортсменка не стала скрывать факт применения препарата, заявив, что употребляет его с 2005 года. При этом Жикель ни разу не указывала метилтестостерон в форме допинг-контроля и не заявляла о его применении ранее.

USADA не сочло аргументы Жикель о том, что ей необходим препарат, достаточными и дисквалифицировало спортсменку на год, а также аннулировало её результат от 29 августа 2019 года.