«Как тебе не страшно там сидеть?» Гимнастка Солдатова вновь показала впечатляющую гибкость

Четырёхкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова на своей странице в «Инстаграме» опубликовала новое видео.

«Мечтайте и никогда не думайте, что мечты не сбываются. Они становятся вашей целью, стремлению к чему-то, желанию. Даже если вам придётся долго ждать, не думайте, что это напрасно. У достойных людей мечты всегда сбываются. Надо просто уметь ждать», — написала Солдатова.

В комментариях подписчики оценили смелость Солдатовой.

«Как тебе не страшно там сидеть?».

«Можно такими гипсовыми статуями разнообразить набережную парка».

«Не страшно? Не упади только!»

22-летняя Александра Солдатова — трёхкратная чемпионка мира в командном зачёте (2014, 2015, 2018), чемпионка мира в упражнении с лентой (2018), трёхкратная чемпионка Европы в командном зачёте (2015, 2017, 2019), чемпионка России в индивидуальном многоборье (2016).