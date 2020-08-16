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«Как тебе не страшно там сидеть?» Гимнастка Солдатова вновь показала впечатляющую гибкость

«Как тебе не страшно там сидеть?» Гимнастка Солдатова вновь показала впечатляющую гибкость
Другие / Прочие виды спорта 0

Четырёхкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова на своей странице в «Инстаграме» опубликовала новое видео.

«Мечтайте и никогда не думайте, что мечты не сбываются. Они становятся вашей целью, стремлению к чему-то, желанию. Даже если вам придётся долго ждать, не думайте, что это напрасно. У достойных людей мечты всегда сбываются. Надо просто уметь ждать», — написала Солдатова.

В комментариях подписчики оценили смелость Солдатовой.

«Как тебе не страшно там сидеть?».
«Можно такими гипсовыми статуями разнообразить набережную парка».
«Не страшно? Не упади только!»

22-летняя Александра Солдатова — трёхкратная чемпионка мира в командном зачёте (2014, 2015, 2018), чемпионка мира в упражнении с лентой (2018), трёхкратная чемпионка Европы в командном зачёте (2015, 2017, 2019), чемпионка России в индивидуальном многоборье (2016).

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