«Как тебе не страшно там сидеть?» Гимнастка Солдатова вновь показала впечатляющую гибкость

Четырёхкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова на своей странице в «Инстаграме» опубликовала новое видео.
«Мечтайте и никогда не думайте, что мечты не сбываются. Они становятся вашей целью, стремлению к чему-то, желанию. Даже если вам придётся долго ждать, не думайте, что это напрасно. У достойных людей мечты всегда сбываются. Надо просто уметь ждать», — написала Солдатова.
В комментариях подписчики оценили смелость Солдатовой.
«Как тебе не страшно там сидеть?».
«Можно такими гипсовыми статуями разнообразить набережную парка».
«Не страшно? Не упади только!»
22-летняя Александра Солдатова — трёхкратная чемпионка мира в командном зачёте (2014, 2015, 2018), чемпионка мира в упражнении с лентой (2018), трёхкратная чемпионка Европы в командном зачёте (2015, 2017, 2019), чемпионка России в индивидуальном многоборье (2016).
- 16 августа 2020
-
19:17
-
18:38
-
17:45
-
15:05
-
14:04
-
13:13
-
01:20
-
00:29
- 15 августа 2020
-
23:33
-
21:13
-
18:59
-
17:42
-
17:00
-
16:50
-
15:50
-
15:36
-
14:36
-
12:02
-
11:21
-
09:57
-
01:35
-
00:21
- 14 августа 2020
-
23:46
-
19:55
-
19:36
-
18:10
-
15:37
-
14:45
-
10:37
-
09:19
-
09:12
-
00:38
- 13 августа 2020
-
23:03
-
21:31
-
18:20