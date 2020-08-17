Олимпийская чемпионка гимнастка Бирюкова показала впечатляющую растяжку в пижаме
Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике в многоборье групп Вера Бирюкова на своей странице в «Инстаграме» опубликовала новые фотографии.
«Угадайте, в каком городе сделаны фото?» — написала Бирюкова.
Посмотреть фотографии можно на странице Веры Бирюковой в "Инстаграме".
22-летняя Вера Бирюкова — олимпийская чемпионка (2016), чемпионка Европы (2014), многократная победительница и двукратный серебряный призёр этапов Кубка мира, победительница и бронзовый призёр Европейских игр (2019), двукратная чемпионка Универсиады (2017) в групповых упражнениях, заслуженный мастер спорта России.
Ранее ещё одна российская гимнастка Александра Солдатова вновь показала впечатляющую гибкость, сидя на набережной.
«Как тебе не страшно там сидеть?» Гимнастка Солдатова вновь показала впечатляющую гибкость
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