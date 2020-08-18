Голкипер ГК «Ростов-Дон» порвала крестообразные связки

Голкипер женского гандбольного клуба «Ростов-Дон» Маисса Пессоа выбыла примерно на полгода, сообщает пресс-служба команды. Спортсменка получила тяжёлую травму передней крестообразной связки.

Сообщается, что Пессоа порвала крестообразную связку. По предварительным данным, на восстановление уйдёт не менее шести месяцев. В результате Пессоа пропустит первую часть сезона-2020/2021. Травму голкипер получила на тренировке.

«Наша первоочередная цель — снять воспаление в колене, а затем нужно решить, когда и где пройдёт операция, учитывая текущие обстоятельства (пандемию коронавируса). После операции на восстановление уйдёт минимум полгода», — рассказал физиотерапевт «Ростова-Дон» Александр Матич.

«Ростов-Дон» — действующий чемпион России по гандболу.