Вылегжанин: Родченков так уже надоел, я уже не читаю его, не смотрю
Российский лыжник Максим Вылегжанин поделился мнением о высказываниях информатора Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Григория Родченкова. По словам чемпиона мира, он уже перестал интересоваться высказываниями Родченкова.
«Он так уже надоел, ха-ха. Уже не читаю его, не смотрю. Со своей стороны знаю, что ничего не нарушал. Поэтому не читаю всё это и отстранюсь.
Думал ли в будущем баллотироваться в президенты Федерации лыжных гонок России? Нет, знаете, наверное, не хочу садиться в кресло и отвечать. Мне нравится свободный график, при котором могу выступить на соревнованиях, съездить отдохнуть, побыть дома. За всё время, что езжу по сборам, хочется какой-то спокойной жизни», — цитирует Вылегжанина «Евроспорт».
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