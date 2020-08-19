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«Ростов-Дон» и ЦСКА сыграют в решающем матче «Финала четырёх» Кубка России по гандболу

«Ростов-Дон» и ЦСКА сыграют в решающем матче «Финала четырёх» Кубка России по гандболу
Другие / Гандбол 0

Определились финалистки Кубка России по гандболу среди женщин. В первой полуфинальной встрече турнира, проводящегося в формате «Финала четырёх», игроки «Ростова-Дон» переиграли «Кубань» — 37:25 (23:10).

Вторую игру 1/2 финала выиграли гандболистки ЦСКА. Не менее уверенно они обыграли «Астраханочку» — 30:23 (15:14).

«Ростов-Дон» является девятикратным обладателем Кубка России. В последний раз этот трофей ростовчанкам не удавалось выиграть в 2014 году.

ЖГК ЦСКА был основан в 2019 году, после чего сразу же был включён в розыгрыш чемпионата и Кубка России.

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