«Ростов-Дон» и ЦСКА сыграют в решающем матче «Финала четырёх» Кубка России по гандболу
Определились финалистки Кубка России по гандболу среди женщин. В первой полуфинальной встрече турнира, проводящегося в формате «Финала четырёх», игроки «Ростова-Дон» переиграли «Кубань» — 37:25 (23:10).
Вторую игру 1/2 финала выиграли гандболистки ЦСКА. Не менее уверенно они обыграли «Астраханочку» — 30:23 (15:14).
«Ростов-Дон» является девятикратным обладателем Кубка России. В последний раз этот трофей ростовчанкам не удавалось выиграть в 2014 году.
ЖГК ЦСКА был основан в 2019 году, после чего сразу же был включён в розыгрыш чемпионата и Кубка России.
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