Карякин: у Накамуры долгое время был какой-то комплекс Карлсена

Российский гроссмейстер Сергей Карякин поделился мнением о матче Гранд-финала онлайн-турнира Magnus Carlsen Chess Tour. В Гранд-финале встретились норвежец Магнус Карлсен и американец Хикару Накамура. Пока счёт равный — 3:3. Соперники проведут заключительный матч сегодня, 20 августа.
«Для меня упорная борьба не является большой неожиданностью, я знаю, что Накамура специализируется на шахматах с быстрым контролем. И к тому же он очень любит играть именно по интернету. Это его конёк, он с детства славился тем, что играл огромное количество блиц-партий. И всегда считался очень сильным блицером.
В тех турнирах по рапиду и блицу, в которых не участвует Карлсен, Хикару, как правило, является фаворитом. Но у него долгое время был какой-то «комплекс Карлсена», он очень много проигрывал Магнусу.
Но уровень их игры не так сильно разнится, чтобы можно было так характеризовать крупный счёт личных встреч в пользу Карлсена. И как бы они сегодня не сыграли, я в любом случае рад тому, что Накамура потихоньку избавляется от этого комплекса и навязывает Магнусу полноценную борьбу. И мне это приятно видеть», — цитирует Карякина РИА «Новости».
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