Гандболистки «Ростов-Дона» обыграли ЦСКА и в 10-й раз стали обладательницами Кубка России

Определился обладатель Кубка России по гандболу среди женщин. В решающей встрече турнира, проводящегося в формате «Финала четырёх», игроки «Ростова-Дон» переиграли ЦСКА — 29:26 (14:10).



Бронзовые медали Кубка завоевали гандболистки «Астраханочки», обыгравшие «Кубань» со счётом 22:19 (12:8).



Таким образом, «Ростов-Дон» стал десятикратным обладателем Кубка России. В последний раз этот трофей ростовчанкам не удалось выиграть в 2014 году.



Стоит отметить, что ЖГК ЦСКА был основан в 2019 году, после чего сразу же был включён в розыгрыш чемпионата и Кубка России.