Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
BFC 59. Прямая трансляция
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Гандболистки «Ростов-Дона» обыграли ЦСКА и в 10-й раз стали обладательницами Кубка России

Гандболистки «Ростов-Дона» обыграли ЦСКА и в 10-й раз стали обладательницами Кубка России
Другие / Гандбол 0

Определился обладатель Кубка России по гандболу среди женщин. В решающей встрече турнира, проводящегося в формате «Финала четырёх», игроки «Ростова-Дон» переиграли ЦСКА — 29:26 (14:10).

Бронзовые медали Кубка завоевали гандболистки «Астраханочки», обыгравшие «Кубань» со счётом 22:19 (12:8).

Таким образом, «Ростов-Дон» стал десятикратным обладателем Кубка России. В последний раз этот трофей ростовчанкам не удалось выиграть в 2014 году.

Стоит отметить, что ЖГК ЦСКА был основан в 2019 году, после чего сразу же был включён в розыгрыш чемпионата и Кубка России.

Комментарии (0)
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020