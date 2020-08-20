Гандболистки «Ростов-Дона» обыграли ЦСКА и в 10-й раз стали обладательницами Кубка России
Определился обладатель Кубка России по гандболу среди женщин. В решающей встрече турнира, проводящегося в формате «Финала четырёх», игроки «Ростова-Дон» переиграли ЦСКА — 29:26 (14:10).
Бронзовые медали Кубка завоевали гандболистки «Астраханочки», обыгравшие «Кубань» со счётом 22:19 (12:8).
Таким образом, «Ростов-Дон» стал десятикратным обладателем Кубка России. В последний раз этот трофей ростовчанкам не удалось выиграть в 2014 году.
Стоит отметить, что ЖГК ЦСКА был основан в 2019 году, после чего сразу же был включён в розыгрыш чемпионата и Кубка России.
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