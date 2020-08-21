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Девушки «Ростов-Дона» сами наградили себя медалями. Фото победы над ЦСКА в финале КР

ГК «Ростов-Дон»
Девушки «Ростов-Дона» сами наградили себя медалями. Фото победы над ЦСКА в финале КР
Другие / Гандбол 0

Вчера, 20 августа, в Москве на стадионе «Игровой» определился обладатель Кубка России по гандболу среди женщин. В решающей встрече турнира, проводящегося в формате «Финала четырёх», игроки «Ростова-Дон» переиграли ЦСКА — 29:26 (14:10). Награждение гандболисток «Ростова-Дон» проходило в новом формате. Игроки самостоятельно брали подносы с медалями и вешали их на шею.

Третье место завоевали гандболистки «Астраханочки», обыгравшие «Кубань» со счётом 22:19 (12:8).

Таким образом, «Ростов-Дон» стал 10-кратным обладателем Кубка России. В последний раз этот трофей ростовчанкам не удалось выиграть в 2014 году.

Лучшие кадры с финала Кубка России по женскому гандболу — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.

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