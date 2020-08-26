Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Полиция заинтересовалась вечеринкой, на которой Усэйн Болт заразился коронавирусом

Полиция заинтересовалась вечеринкой, на которой Усэйн Болт заразился коронавирусом
Другие / Лёгкая атлетика 0

Полиция проведёт расследование незаконной вечеринки, которую организовал знаменитый ямайский спринтер Усэйн Болт, восьмикратный чемпион Олимпийских игр. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Напомним, Болт прошёл тестирование на коронавирус на следующий день после вечеринки, посвящённой его дню рождения. 21 августа спортсмену исполнилось 34 года. На шумном праздновании все приглашённые и именинник танцевали без медицинских масок и не соблюдали нормы социального дистанцирования. После тестирования Болт находится на самоизоляции.

Болт завершил карьеру летом 2017 года. Он восьмикратный олимпийский чемпион, 11-кратный чемпион мира. По окончании карьеры в лёгкой атлетике он пробовал себя в профессиональном футболе.

Стерлинг присутствовал на вечеринке у заразившегося коронавирусом Болта
Комментарии (0)
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020