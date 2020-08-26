Полиция заинтересовалась вечеринкой, на которой Усэйн Болт заразился коронавирусом

Полиция проведёт расследование незаконной вечеринки, которую организовал знаменитый ямайский спринтер Усэйн Болт, восьмикратный чемпион Олимпийских игр. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Напомним, Болт прошёл тестирование на коронавирус на следующий день после вечеринки, посвящённой его дню рождения. 21 августа спортсмену исполнилось 34 года. На шумном праздновании все приглашённые и именинник танцевали без медицинских масок и не соблюдали нормы социального дистанцирования. После тестирования Болт находится на самоизоляции.

Болт завершил карьеру летом 2017 года. Он восьмикратный олимпийский чемпион, 11-кратный чемпион мира. По окончании карьеры в лёгкой атлетике он пробовал себя в профессиональном футболе.