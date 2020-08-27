Винер-Усманова пояснила отсутствие российских гимнасток в заявке чемпионата Европы в Киеве

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер-Усманова прокомментировала отсутствие сборной России в заявочном списке чемпионата Европы, который должен пройти в конце ноября в Киеве (Украина).



«Во-первых, пока непонятно, будет ли турнир. Украина надеется, что он пройдет, но еще решения нет. В конце сентября будет совещание UEG, тогда будет решение, будет соревнование или нет. Мы не можем подавать заявку на несуществующие соревнования.



Конечно, на сегодняшний день мы не можем подавать заявку, потому что нам нужно платить за гостиницу, а эта сумма невозвратная. Соревнований, скорее всего, не будет, я разговаривала со многими странами, они подали заявки, но деньги платить не хотят и не будут платить, пока не будет решения о проведении соревнований.



У нас нет прямых рейсов, нет поездов в Киев, плюс, вы знаете, взаимоотношения не очень у наших стран. Мы просто не можем позволить себе лететь через какие-то страны, там находиться в изоляции. Это всё рассчитано на то, что всё изменится. Но моё мнение, что эти соревнования нецелесообразны, мы уже по всем статьям попали на Олимпиаду, у нас ничего не поменяется с исходом этих соревнований. Поэтому, если бы это было в другое время, мы бы участвовали, мы готовы, мы тренируемся, всё у нас в порядке. Но в связи с тем, что такое произошло, мы не можем рисковать первыми номерами, а также вторыми и третьими», — цитирует Винер-Усманову «Р-Спорт».



Чемпионат Европы по художественной гимнастике должен пройти в Киеве с 26 по 29 ноября. Дата, впрочем, не окончательная — 28 сентября будет принято итоговое решение о целесообразности проведения соревнований в условиях пандемии коронавируса. Всего на ЧЕ выступят более 300 спортсменов из 39 стран.



На турнире пройдёт очередной этап отбора на Олимпийские игры — в активе сборной России уже имеется две кровы в индивидуальных упражнениях и одна — в групповых.

Сборная России по гимнастике не попала в список участников чемпионата Европы в Киеве