Шахматистка Костенюк: почему не раздать всем сборным по золотой медали?

12-я чемпионка мира по шахматам, трёхкратная победительница Всемирных шахматных олимпиад в составе сборной России Александра Костенюк отреагировала на вручение двух золотых медалей – командам России и Индии – по итогам онлайн-олимпиады ФИДЕ.

«А почему не раздать всем сборным по золотой медали? Без игры… #нетслов #disappointed #ChessOlympiad», — написала Костенюк на своей странице в «Твиттере».

Напомним, первый матч финала завершился вничью – 3-3. Во всех шести партиях соперники разошлись миром. А во втором финальном матче сразу у двух игроков сборной Индии появились проблемы с интернет-соединением. Поначалу их соперникам из российской команды были засчитаны победы, что означало, что россияне выиграли шахматную олимпиаду.

Однако сборная Индии подала апелляцию, указав на то, что проблемы с соединением были не у шахматистов, а у сервера сайта, на котором проходили партии. В ходе рассмотрения апелляции выяснилось, что проблемы со связью были в мировом интернете, а в этих двух партиях индийские гроссмейстеры вполне могли отыграть 1,5 очка у России и свести второй матч к ничьей.