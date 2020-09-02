Матч чемпионата России по гандболу отменили из-за подозрения на коронавирус у игроков

Комиссия по организации и проведению соревнований Федерации гандбола России (ФГР) приняла решение не проводить матч чемпионата России среди мужских команд «Сунгуль» — «Чеховские медведи». Встречу отменили из-за предварительно положительного результата теста на коронавирус в «Сунгули».

Матч должен был состояться 2 сентября в Чехове. В итоге снежинскому клубу будет засчитано техническое поражение со счётом 0:10. На обжалование в спортивно-арбитражной комиссии ФГР у клуба «Сунгуль» будет 10 дней.

Клуб из Снежинска не смог вылететь в столичный регион на матч чемпионата России.

Предыдущий чемпионат России был завершён досрочно из-за пандемии коронавируса. Организаторы в итоге признали «Чеховских медведей» чемпионами страны.