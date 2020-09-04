Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Иконы спорта
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Велогонщик Павел Свешников умер после потери сознания на Гран-при Москвы

Велогонщик Павел Свешников умер после потери сознания на Гран-при Москвы
Другие / Велоспорт 0

Российский велогонщик Павел Свешников умер после потери сознания на Гран-при Москвы по велотреку, который проходит в Крылатском. О трагедии сообщил президент Федерации велосипедного спорта России Вячеслав Екимов.

«Он был на вираже, там и упал. Его отнесли на носилках. Подъехала машина реанимации, но его не спасли», — приводит слова Екимова ТАСС.

Ранее сообщалось, что юниор Свешников потерял сознание и упал во время соревнований по командному спринту. Медицинская бригада предпринимала все усилия, чтобы спасти спортсмена, но тщетно. Запустить сердце не помог даже дефибриллятор.

Свешникову было 22 года, на чемпионате России по велоспорту на треке 2018 года он занял второе место в мэдисоне, на Кубке России — 2019 стал победителем в гонке по очкам.

Велогонщик Павел Свешников потерял сознание на Гран-при Москвы, его пытаются спасти

Источник: ТАСС

Автор: Елена Чистова

Заглавное фото: из личного архива Павла Свешникова

Сообщить об ошибке
Комментарии (0)
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020