Российский велогонщик Павел Свешников умер после потери сознания на Гран-при Москвы по велотреку, который проходит в Крылатском. О трагедии сообщил президент Федерации велосипедного спорта России Вячеслав Екимов.

«Он был на вираже, там и упал. Его отнесли на носилках. Подъехала машина реанимации, но его не спасли», — приводит слова Екимова ТАСС.

Ранее сообщалось, что юниор Свешников потерял сознание и упал во время соревнований по командному спринту. Медицинская бригада предпринимала все усилия, чтобы спасти спортсмена, но тщетно. Запустить сердце не помог даже дефибриллятор.

Свешникову было 22 года, на чемпионате России по велоспорту на треке 2018 года он занял второе место в мэдисоне, на Кубке России — 2019 стал победителем в гонке по очкам.