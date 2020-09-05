Вячеслав Екимов — о смерти гонщика на треке в Крылатском: считаю, что проблема в сердце

Президент Федерации велоспорта России (ФВСР) Вячеслав Екимов рассказал о трагедии в ходе групповой гонки Гран-при Москвы в Крылатском. 22-летний велогонщик из Выборга Павел Свешников потерял сознание, упал и, несмотря на все усилия врачей, умер на треке.
«Я был очевидцем событий, находился на треке в этот момент. Шла групповая гонка, Павел поехал в отрыв, но отстал, хотя скорость была не очень большая. После этого он поднялся наверх по полотну трека, чтобы пропустить группу, я следил за ним. И в какой-то момент он совсем практически встал, я даже удивился. Повернулся, чтобы посмотреть, где группа, и как раз тут он упал.
Была оказана медицинская помощь, сначала на треке, затем приехала реанимация, но ничего не удалось сделать. Врачи в таких случаях немногословны, поэтому их заключение будет позже. Но я считаю, что проблема в сердце, потому что, повторюсь, падение не могло стать источником проблемы, он упал на очень небольшой скорости», — приводит слова Екимова сайт «Матч ТВ».
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