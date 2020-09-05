Федерации велоспорта России и Москвы покроют расходы на похороны Свешникова

Похороны велогонщика Павла Свешникова пройдут за счёт Федераций велоспорта России и Москвы. Об этом сообщил глава (ФВСР) Вячеслав Екимов.



«Это будут совместные усилия московской федерации и нашей. Безусловно, мы поможем», — цитирует Екимова ТАСС.



22-летний Свешников скончался в ходе групповой гонки Гран-при Москвы в Крылатском, которая проходила вчера, 4 сентября. Спортсмен потерял сознание во время прохождения дистанции — врачи на протяжении получаса боролись за его жизнь, однако спасти не смогли.



Последний день соревнований был отменен из-за трагедии. В субботу другие участники Гран-при организовали минуту молчания в память о Свешникове, а также возложили цветы к импровизированному стенду на велотреке.



На чемпионате России по велоспорту на треке 2018 года Свешников занял второе место в мэдисоне, на Кубке России — 2019 стал победителем в гонке по очкам.

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