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Губерниев — о смерти Свешникова: почему умер спортсмен? Когда закончится этот бардак?

Губерниев — о смерти Свешникова: почему умер спортсмен? Когда закончится этот бардак?
Другие / Велоспорт 0

Спортивного комментатора Дмитрия Губерниева возмутила смерть велогонщика Павла Свешникова на Гран-при Москвы.

«Когда закончится этот бардак? Свешников не выступал за сборную, но за какую-то команду он выступал! Падал в обморок, все об этом знали и молчали? Углублённое медицинского обследование проходил? Почему умер молодой спортсмен?» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

22-летний Свешников скончался в ходе групповой гонки Гран-при Москвы в Крылатском, которая проходила вчера, 4 сентября. Спортсмен потерял сознание во время прохождения дистанции — врачи на протяжении получаса боролись за его жизнь, однако спасти не смогли.

Последний день соревнований был отменен из-за трагедии. В субботу другие участники Гран-при организовали минуту молчания в память о Свешникове, а также возложили цветы к импровизированному стенду на велотреке.

На чемпионате России по велоспорту на треке 2018 года Свешников занял второе место в мэдисоне, на Кубке России — 2019 стал победителем в гонке по очкам.

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