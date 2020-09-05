Губерниев — о смерти Свешникова: почему умер спортсмен? Когда закончится этот бардак?

Спортивного комментатора Дмитрия Губерниева возмутила смерть велогонщика Павла Свешникова на Гран-при Москвы.

«Когда закончится этот бардак? Свешников не выступал за сборную, но за какую-то команду он выступал! Падал в обморок, все об этом знали и молчали? Углублённое медицинского обследование проходил? Почему умер молодой спортсмен?» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.



22-летний Свешников скончался в ходе групповой гонки Гран-при Москвы в Крылатском, которая проходила вчера, 4 сентября. Спортсмен потерял сознание во время прохождения дистанции — врачи на протяжении получаса боролись за его жизнь, однако спасти не смогли.



Последний день соревнований был отменен из-за трагедии. В субботу другие участники Гран-при организовали минуту молчания в память о Свешникове, а также возложили цветы к импровизированному стенду на велотреке.



На чемпионате России по велоспорту на треке 2018 года Свешников занял второе место в мэдисоне, на Кубке России — 2019 стал победителем в гонке по очкам.