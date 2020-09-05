Глава ФВСР Екимов считает, что умершего Свешникова можно было спасти

Президент Федерации велосипедного спорта России (ФВСР) Вячеслав Екимов считает, что оперативное оказание медицинской помощи велогонщику Павлу Свешникову могло спасти ему жизнь.



«Федерация может повлиять на один момент: доказать Минспорту и Минфину, что статья расходов на медицину не может лежать на плечах федерации. Если соревнования международного уровня, то Минфин и Минспорт обязаны найти средства на привлечение хорошей медицины — медицины катастроф. У них квалифицированные и упакованные всем „кареты“.



Уверен, если бы вчера приехавшие через 15-20 минут люди сразу бы занялись Павлом, наверное, момент смерти был бы оттянут, а может, вообще бы миновал», — цитирует Екимова ТАСС.



22-летний Свешников скончался в ходе групповой гонки Гран-при Москвы в Крылатском, которая проходила вчера, 4 сентября. Спортсмен потерял сознание во время прохождения дистанции — врачи на протяжении получаса боролись за его жизнь, однако спасти не смогли.



Последний день соревнований был отменен из-за трагедии. В субботу другие участники Гран-при организовали минуту молчания в память о Свешникове, а также возложили цветы к импровизированному стенду на велотреке.



На чемпионате России по велоспорту на треке 2018 года Свешников занял второе место в мэдисоне, на Кубке России — 2019 стал победителем в гонке по очкам.

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