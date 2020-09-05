Борец Сидаков, выгнавший невесту со свадьбы, возобновил тренировки

Двукратный чемпион мира по вольной борьбе Заур Сидаков, выгнавший невесту прямо со свадьбы после появления её откровенных фотографий, возобновил тренировки. Сейчас Сидаков тренируется в горах и готовится к Олимпийским играм в Токио. Борец не говорит на эту тему даже с близкими друзьями и делает вид, что ничего не произошло, сообщает «МК» со ссылкой на родственников спортсмена.

На второй день свадьбы спортсмен на глазах у 500 гостей за волосы выгнал супругу Мадину. Причиной столь резкого решения стали видеозаписи, сброшенные недоброжелателем гостям-мужчинам, где Мадина позирует в полуобнажённом виде. Видео якобы прислала обиженная супруга мужчины, с которым у девушки был роман. Автор рассылки утверждает, что избранница спортсмена работала в сфере эскорт-услуг.