Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Иконы спорта
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Борец Сидаков, выгнавший невесту со свадьбы, возобновил тренировки

Борец Сидаков, выгнавший невесту со свадьбы, возобновил тренировки
Другие / Борьба 0

Двукратный чемпион мира по вольной борьбе Заур Сидаков, выгнавший невесту прямо со свадьбы после появления её откровенных фотографий, возобновил тренировки. Сейчас Сидаков тренируется в горах и готовится к Олимпийским играм в Токио. Борец не говорит на эту тему даже с близкими друзьями и делает вид, что ничего не произошло, сообщает «МК» со ссылкой на родственников спортсмена.

На второй день свадьбы спортсмен на глазах у 500 гостей за волосы выгнал супругу Мадину. Причиной столь резкого решения стали видеозаписи, сброшенные недоброжелателем гостям-мужчинам, где Мадина позирует в полуобнажённом виде. Видео якобы прислала обиженная супруга мужчины, с которым у девушки был роман. Автор рассылки утверждает, что избранница спортсмена работала в сфере эскорт-услуг.

Гость свадьбы — об оттаскавшем невесту за волосы Сидакове: так поступил бы любой осетин
Комментарии (0)
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020