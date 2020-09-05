Сидакову и его невесте, которую он выгнал со свадьбы, гости подарили 8 млн рублей

Родственники двукратного чемпиона мира по вольной борьбе Заура Сидакова, выгнавшего невесту прямо со свадьбы после появления её откровенных фотографий, рассказали об обстоятельствах знакомства несостоявшихся молодожёнов, а также что Сидакову и его невесте на свадьбу делали крупные денежные подарки.
«В общей сложности деньгами гости подарили молодой семье 8 миллионов рублей.
Заур, конечно, мало её знал. Он всё время был в разъездах, дома редко появлялся. А познакомились они с Мадиной только 28 апреля. Случайно. Ему могли бы другую девушку сосватать, с проверенным прошлым. Но он захотел эту, повёлся на яркую внешность», — цитирует родственников борца «Московский комсомолец».
На второй день свадьбы спортсмен на глазах у 500 гостей за волосы выгнал супругу Мадину. Причиной столь резкого решения стали видеозаписи, сброшенные недоброжелателем гостям-мужчинам, где Мадина позирует в полуобнажённом виде. Видео якобы прислала обиженная супруга мужчины, с которым у девушки был роман. Автор рассылки утверждает, что избранница спортсмена работала в сфере эскорт-услуг.
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