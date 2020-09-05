Соперники умершего на треке Свешникова: Пашу больше всех пытался спасти не врач, а тренер!

Соперники 22-летнего Павла Свешникова в его последней велогонке на треке в Крылатском рассказали, как происходила попытка спасения спортсмена, у которого остановилось сердце.
«Мы ехали групповую гонку по очкам. Паша попытал удачу в отрыве, но через полкруга он сдал смену и влился в группу. Я на него посмотрел и увидел, что он активно дышит, ему было очень тяжело. После этого он отстал на круг, упал, потерял сознание и не шевелился. Это за 55 кругов до финиша. Гонку не остановили!
Врачи не пришли. Диктор звал их два раза, но они не слышали, потому что во время остановки сердца у Свешникова находились на улице. К Паше подошла женщина, врач его команды, но она почему-то ничего не сделала, хотя было видно, что он не дышит. Они только и делали, что щупали пульс.
Мы уже проехали около трёх-четырёх минут, и только после этого появились врачи. Пашу больше всех пытался спасти даже не врач, а тренер! Он кричал на медиков, чтобы они бежали, а не шли. Мы всё ещё вели гонку и только за 33 круга до финиша остановились. Пашу так никуда не повезли и откачивали на месте.
Не везли из-за того, что дежурная машина не была оборудована надлежащим образом. Она похожа на маршрутку, в ней нет ничего для оказания первой помощи. Только через пять минут после того как мы сошли с трека, Пашу повезли на носилках на улицу. Мы стояли и смотрели, как машина скорой помощи, уже другой, поднималась и опускалась без остановки. Это Пашу откачивали. Спасали его очень долго, около 40 минут. Ничего не получилось…
Он любил групповую гонку по очкам, и она стала его последней. Эта гонка была в память о В. В. Манакове. ФВСР и команда УОР№2 пишут об оказании оперативной медицинской помощи, но это не так», — приводит слова велогонщиков Eurosport.ru.
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