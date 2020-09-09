Австралиец Юэн выиграл 11-й этап «Тур де Франс» благодаря фотофинишу

Австралиец Калеб Юэн из команды Lotto Soudal стал победителем 11-го этапа веломногодневки «Тур де Франс». Юэн первым из большой группы гонщиков пересёк финишную черту, победителя определили по фотофинишу. Вторым финишировал словак Петер Саган (Bora-Hansgrohe), третьим — Сэм Беннетт (Deceuninck – Quick Step).
Велошоссе. «Тур де Франс». 11-й этап. 167,5 км
1. Калеб Юэн (Австралия), Lotto Soudal — 4:00.01.
2. Петер Саган (Словакия), Bora-Hansgrohe — 4:00.01.
3. Сэм Беннетт (Ирландия), Deceuninck – Quick Step — 4:00.01...
126. Павел Сиваков (Россия), Ineos — +4.25.
136. Ильнур Закарин (Россия), CCC Team — +4.25.
Общий зачёт после 11-го этапа
1. Примож Роглич (Словения, Jumbo-Visma) – 46:15.24.
2. Иган Арли Берналь (Колумбия, INEOS) – +0.21.
3. Гийом Мартен (Франция, Cofidis) – +0.28.
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