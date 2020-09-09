Смирнов: объяснять все успехи норвежских лыжников наличием астмы — это недальновидность

Почётный член Международного олимпийского комитета Виталий Смирнов прокомментировал успехи норвежских спортсменов в лыжных гонках и биатлоне.

«Примером недальновидности и политической безграмотности является ситуация, когда все успехи норвежских лыжников или биатлонистов объясняют наличием у них астматиков. Быть может, лучше стоит серьёзнее посмотреть, почему страна, чьё население равно третьей части населения Москвы, на протяжении десятилетий является сильнейшей лыжной державой?



Лыжный спорт в Норвегии активно развивается начиная с 19-го века, вот об этом надо говорить. Но надо понимать и следующее: даже если удастся свалить Норвегию, то с кем нам тогда соревноваться? Этим мы убьём вид спорта. Мы боремся с соперником, который нужен нашим спортсменам», — приводит слова Смирнова ТАСС.