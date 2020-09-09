Смирнов: объяснять все успехи норвежских лыжников наличием астмы — это недальновидность

Почётный член Международного олимпийского комитета Виталий Смирнов прокомментировал успехи норвежских спортсменов в лыжных гонках и биатлоне.
«Примером недальновидности и политической безграмотности является ситуация, когда все успехи норвежских лыжников или биатлонистов объясняют наличием у них астматиков. Быть может, лучше стоит серьёзнее посмотреть, почему страна, чьё население равно третьей части населения Москвы, на протяжении десятилетий является сильнейшей лыжной державой?
Лыжный спорт в Норвегии активно развивается начиная с 19-го века, вот об этом надо говорить. Но надо понимать и следующее: даже если удастся свалить Норвегию, то с кем нам тогда соревноваться? Этим мы убьём вид спорта. Мы боремся с соперником, который нужен нашим спортсменам», — приводит слова Смирнова ТАСС.
- 9 сентября 2020
-
20:44
-
19:34
-
18:58
-
17:28
-
16:45
-
15:37
-
14:15
-
13:58
-
12:19
-
10:00
-
09:19
- 8 сентября 2020
-
23:30
-
22:50
-
22:20
-
21:01
-
20:19
-
19:30
-
19:16
-
18:26
-
16:21
-
11:31
-
00:47
- 7 сентября 2020
-
22:01
-
21:40
-
21:13
-
20:20
-
18:09
-
17:37
-
15:32
-
15:25
-
14:19
-
12:04
-
11:18
- 6 сентября 2020
-
21:38
-
20:45