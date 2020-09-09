«Врачи пришли, но не прибежали». Глава ФВСР рассказал о медпомощи умершему Свешникову

Президент Федерации велосипедного спорта России (ФВСР) Вячеслав Екимов рассказал, как врачи, дежурившие на гонке, оказывали помощь Павлу Свешникову.

«Он упал. Ассистенты оттащили его в безопасную зону. На треке стали звать врачей, было сделано объявление. Врачи пришли, но… Не прибежали. Прошло пять-семь минут в попытках привести гонщика в себя. Мне нельзя было туда подходить, но и оставаться в стороне уже не представлялось возможным. Павла вынесли на свежий воздух, и приехала реанимация.



Так что до этого помощь была, но безо всякой поддержки. Дефибриллятора не было, кислородной маски — тоже. Сложно судить, я не медик, но, когда приехала реанимация, было видно, насколько там опытнее врачи, насколько действия у них продуманные. А та карета скорой, которая дежурила на гонке, по моим ощущениям, просто была пустая, там, по большому счету, ничего не было», — приводит слова Екимова «Р-Спорт».