Швейцарец Марк Хирши выиграл 12-й этап «Тур де Франс»

Швейцарец Марк Хирши из команды Sunweb стал победителем 12-го этапа веломногодневки «Тур де Франс».



Хирши преодолел дистанцию за 5 часов 8 минут 49 секунд. Вторым стал француз Пьер Роллан (Vital Concept), третьим — датчанин Сёрен Краг Андерсен (Sunweb).

Павел Сиваков (Ineos) пришел к финишу 12-го этапа 77-м.

Велошоссе. «Тур де Франс». 12-й этап. 218 км

1. Марк Хирши (Швейцария), Sunweb — 5:08.49.

2. Пьер Роллан (Франция), Vital Concept — +0.47.

3.Сёрен Краг Андерсен (Дания), Sunweb — +0.52...

77. Павел Сиваков (Россия), Ineos — +6.05.

Общий зачёт после 12-го этапа

1. Примож Роглич (Словения, Jumbo-Visma) – 51:26.43.

2. Иган Арли Берналь (Колумбия, INEOS) – +0.21.

3. Гийом Мартен (Франция, Cofidis) – +0.28.

13-й этап по горной местности протяженностью 191,5 км пройдёт завтра, 11 сентября.