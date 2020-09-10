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Швейцарец Марк Хирши выиграл 12-й этап «Тур де Франс»

Швейцарец Марк Хирши выиграл 12-й этап «Тур де Франс»
Другие / Велоспорт 0

Швейцарец Марк Хирши из команды Sunweb стал победителем 12-го этапа веломногодневки «Тур де Франс».

Хирши преодолел дистанцию за 5 часов 8 минут 49 секунд. Вторым стал француз Пьер Роллан (Vital Concept), третьим — датчанин Сёрен Краг Андерсен (Sunweb).

Павел Сиваков (Ineos) пришел к финишу 12-го этапа 77-м.

Велошоссе. «Тур де Франс». 12-й этап. 218 км

1. Марк Хирши (Швейцария), Sunweb — 5:08.49.
2. Пьер Роллан (Франция), Vital Concept — +0.47.
3.Сёрен Краг Андерсен (Дания), Sunweb — +0.52...
77. Павел Сиваков (Россия), Ineos — +6.05.

Общий зачёт после 12-го этапа

1. Примож Роглич (Словения, Jumbo-Visma) – 51:26.43.
2. Иган Арли Берналь (Колумбия, INEOS) – +0.21.
3. Гийом Мартен (Франция, Cofidis) – +0.28.

13-й этап по горной местности протяженностью 191,5 км пройдёт завтра, 11 сентября.

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