Матыцин: расследование в отношении Кравцова не отразится на подготовке сборных команд РФ

Министр спорта России Олег Матыцин прокомментировал информацию о проведении следственных действий в отношении директора Центра спортивной подготовки сборных команд России Александра Кравцова.



«Выражаем уверенность, что в ходе предварительного расследования будут достоверно установлены все фактические обстоятельства дела. Со своей стороны Минспорт России готов оказать содействие органам предварительного расследования.



На данный момент деятельность ФГБУ «ЦСП» осуществляется в штатном режиме. Обязанности директора ФГБУ «ЦСП» исполняет первый заместитель директора Дмитрий Столяров.



ФГБУ «Центр спортивной подготовки сборных команд России» является одним из подведомственных учреждений Министерства спорта Российской Федерации, которое отвечает за обеспечение подготовки спортивных сборных команд России, организацию всероссийских спортивных соревнований и обеспечение участия спортивных сборных команд Российской Федерации в международных спортивных соревнованиях.



При этом ФГБУ «Центр спортивной подготовки» как хозяйствующий субъект самостоятельно осуществляет свою финансово-хозяйственную деятельность, от своего имени приобретает и осуществляет имущественные и неимущественные права, а также отвечает по всем обязательствам перед другими лицами.



Минспорт России гарантирует, что подготовка членов спортивных сборных команд Российской Федерации будет продолжена в установленном порядке, проведение органами предварительного расследования следственных действий никак не отразится на качестве и сроках данной подготовки», — передаёт слова Матыцина пресс-служба Министерства спорта России.

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