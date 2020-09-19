Сергей Шубенков одержал победу на командном чемпионате России в Сочи

Серебряный призёр чемпионата мира 2019 года в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков одержал победу на командном чемпионате России по легкой атлетике, который проходит в Сочи. Коронную дистанцию Шубенков пробежал за 13,34 секунды — на 9,03 секунды медленнее, чем в начале сентября на чемпионате России в Челябинске.
Второе место занял Денис Ежов, третьим стал Евгений Катунин.
У женщин в беге на 100 метров с барьерами первенствовала Ксения Лабыгина, второе место заняла Екатерина Блескина, третье — Виктория Погребняк.
Лёгкая атлетика. Командный чемпионат России. Сочи
Мужчины. 110 м с/б
1. Сергей Шубенков — 13.34
2. Денис Ежов — 14.32
3. Евгений Катунин — 14.33
Женщины. 100 м с/б
1. Ксения Лабыгина — 13.47
2. Екатерина Блескина — 13.62
3. Виктория Погребняк — 13.77
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