Сергей Шубенков одержал победу на командном чемпионате России в Сочи

Серебряный призёр чемпионата мира 2019 года в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков одержал победу на командном чемпионате России по легкой атлетике, который проходит в Сочи. Коронную дистанцию Шубенков пробежал за 13,34 секунды — на 9,03 секунды медленнее, чем в начале сентября на чемпионате России в Челябинске.

Второе место занял Денис Ежов, третьим стал Евгений Катунин.

У женщин в беге на 100 метров с барьерами первенствовала Ксения Лабыгина, второе место заняла Екатерина Блескина, третье — Виктория Погребняк.

Лёгкая атлетика. Командный чемпионат России. Сочи

Мужчины. 110 м с/б

1. Сергей Шубенков — 13.34

2. Денис Ежов — 14.32

3. Евгений Катунин — 14.33

Женщины. 100 м с/б

1. Ксения Лабыгина — 13.47

2. Екатерина Блескина — 13.62

3. Виктория Погребняк — 13.77