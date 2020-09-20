Беннет выиграл 21-й этап «Тур де Франс», Погачар стал победителем веломногодневки

Лидер спринтерского зачёта «Тур де Франс» ирландский гонщик Сэм Беннет из команды Deceuninck – Quick Step стал победителем заключительного, 21-го этапа веломногодневки. В одно время с ним финишировали ещё 63 гонщика.

Видео можно посмотреть на странице «Тур де Франс» в «Твиттере».

Победу в общем зачёте одержал словенец Тадей Погачар из команды UAE-Team Emirates. На предыдущем этапа, в гонке с раздельного старта, Погачар почти на две минуты опередил соотечественника Приможа Роглича (Jumbo-Visma) и вырвал у него титул.

Велошоссе. «Тур де Франс». 21-й этап. Мант-ла-Жоли – Париж, 122 км

1. Сэм Беннет (Ирландия, Deceuninck – Quick Step) – 2:53.32

2. Мад Педерсен (Дания, Trek – Segafredo) – то же время

3. Петер Саган (Словакия, BORA-Hansgrohe) – то же время…

127. Павел Сиваков (Россия, INEOS Grenadiers) — +2.29.

Итоговый зачёт

1. Тадей Погачар (Словения, UAE-Team Emirates) – 87:20.05

2. Примож Роглич (Словения, Jumbo-Visma) – +0.59.

3. Ричи Порт (Австралия, Trek — Segafredo) – +3.30…

87. Павел Сиваков (Россия, INEOS Grenadiers) — +4:15.38.