Горшенина заменит Вяхиреву в составе сборной России по гандболу

Тренерский штаб женской сборной России по гандболу во главе с Амбросом Мартином сделал очередную замену в составе команды, вызванной в Новогорск, сообщает пресс-служба ФГР.

Правый полусредний «Ростов-Дона» Анна Вяхирева пропустит сбор из-за микротравмы, в составе сборной её заменит Ольга Горшенина из ЦСКА.

Состав команды на сбор в Новогорске

Вратари: Виктория Калинина («Ростов-Дон»), Полина Каплина («Звезда»), Анастасия Лагина («Лада»).



Левые крайние: Дарья Самохина («Астраханочка»), Кристина Кожокарь («Ростов-Дон»), Полина Горшкова (ЦСКА).



Правые крайние: Юлия Манагарова («Ростов-Дон»), Марина Судакова (ЦСКА), Ольга Фомина («Лада»).



Линейные: Анастасия Илларионова (ЦСКА), Ксения Макеева («Ростов-Дон»), Екатерина Матлашова («Крайова», Румыния).



Правые полусредние: Ольга Горшенина (ЦСКА), Антонина Скоробогатченко (ЦСКА), Ольга Щербак («Лада»).



Левые полусредние: Владлена Бобровникова, Анна Сень (обе – «Ростов-Дон»), Полина Ведёхина, Елена Михайличенко (обе – ЦСКА).



Разыгрывающие: Дарья Дмитриева (ЦСКА), Елизавета Малашенко, Карина Сабирова (обе – «Астраханочка»).



Тренерский штаб: Амброс Мартин, Алексей Алексеев, Олег Киселёв.

Тренировочный сбор российской команды пройдёт в Новогорске с 27 сентября по 8 октября. Гандболистки начинают подготовку к чемпионату Европы, который пройдёт в декабре в Дании и Норвегии.