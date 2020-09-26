Ганус: назначение Пахноцкой подтверждает уровень доверия к прежнему менеджменту РУСАДА

Бывший глава РУСАДА Юрий Ганус отреагировал на включение своего бывшего заместителя Маргариты Пахноцкой в комитет по восстановлению Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА).

«Искренне рад за Маргариту Пахноцкую, яркую личность, которая помогла поднять РУСАДА на ранее небывалую высоту, как по уровню доверительного взаимодействия и интеграции с международным сообществом. Это назначение подтверждает уровень доверия к прежнему менеджменту РУСАДА», – написал Ганус на своей странице в «Твиттере».

Напомним, 12 марта World Athletics рекомендовала ВФЛА создать комиссию по восстановлению членства в федерации. В комиссию должны войти представители комиссии спортсменов, Российского антидопингового агентства (РУСАДА), Олимпийского комитета России, Министерства спорта России, а также два независимых эксперта, одним из которых и стала Пахноцкая.