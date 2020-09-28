Олимпийская чемпионка Анна Сень: отправляемся в сборную

Олимпийская чемпионка Анна Сень, выступающая за гандбольный клуб «Ростов-Дон», опубликовала новое фото в инстаграм-«сториз». На нём спортсменка отправляется на сбор национальной команды вместе с одноклубницами Ксенией Макеевой и Викторией Калининой.
«Отправляемся в национальную команду», — написала Сень.
Фото: «Инстаграм» Анны Сень
Состав команды России на сбор в Новогорске
Вратари: Виктория Калинина («Ростов-Дон»), Полина Каплина («Звезда»), Анастасия Лагина («Лада»).
Левые крайние: Дарья Самохина («Астраханочка»), Кристина Кожокарь («Ростов-Дон»), Полина Горшкова (ЦСКА).
Правые крайние: Юлия Манагарова («Ростов-Дон»), Марина Судакова (ЦСКА), Ольга Фомина («Лада»).
Линейные: Анастасия Илларионова (ЦСКА), Ксения Макеева («Ростов-Дон»), Екатерина Матлашова («Крайова», Румыния).
Правые полусредние: Ольга Горшенина (ЦСКА), Антонина Скоробогатченко (ЦСКА), Ольга Щербак («Лада»).
Левые полусредние: Владлена Бобровникова, Анна Сень (обе – «Ростов-Дон»), Полина Ведёхина, Елена Михайличенко (обе – ЦСКА).
Разыгрывающие: Дарья Дмитриева (ЦСКА), Елизавета Малашенко, Карина Сабирова (обе – «Астраханочка»).
Тренировочный сбор российской команды проходит в Новогорске с 27 сентября по 8 октября. Гандболистки начинают подготовку к чемпионату Европы, который пройдёт в декабре в Дании и Норвегии.
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