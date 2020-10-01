Гимнастка Селезнёва показала стильные фото на фоне «Луны»

Российская гимнастка Екатерина Селезнёва опубликовала две новые фотографии на своей странице в «Инстаграме». Спортсменка сфотографировалась на фоне белого круга, символизирующего Луну. Первое фото — цветное, второе — чёрно-белое.
«Посмотри в окно или выйди на балкон. Посмотри на луну. Видишь? Я сейчас тоже на неё смотрю. Посмотри. Если ты будешь смотреть сейчас на луну и я буду на неё смотреть, это будет означать, что мы смотрим с тобой на один предмет, на одну вещь. Луна, конечно, очень далеко. И я далеко. Но если подумать, то луна — это всё-таки простой большой предмет. Такой большой круглый предмет. Давай посмотрим на неё вместе! Правда, я хорошо придумал? Сделай так, и я почувствую, я почувствую, что ты ближе. Посмотри на луну», — подписала она фото.
Посмотреть фотографии можно в «инстаграме» Екатерины Селезнёвой.
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