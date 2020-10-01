Президент ФГР: есть гандболистки, которые не явились в сборную России

Президент Федерации гандбола России (ФГР) Сергей Шишкарёв рассказал, как проходит сбор российских гандболисток.
«Все, кто на тренировке сегодня, все здоровы. Все прошли по два теста. Но у нас есть небольшие потери, был серьёзный разговор на эту тему. Есть девушки, которые под предлогом травм не явились на сбор. Играют в регулярных чемпионатах, слава богу, не в нашей стране. Иначе меры были бы более жёсткие и более скорые. Я предупредил, что сборная России — это честь страны, честь флага.
Выступая за свой клуб, брать паузу на лечение в момент, когда собирается национальная сборная, да ещё и в таких тяжёлых условиях, — это как минимум неразумно, а по большому счёту в дальнейшем это может закрыть дорогу в сборную вообще», — приводит слова Шишкарёва «Р-Спорт».
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