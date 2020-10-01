Гимнастка Солдатова поделилась фото в бежевом боди, Спиридонова оценила

Четырёхкратная чемпионка мира по художественной гимнастике россиянка Александра Солдатова на своей странице в «Инстаграме» опубликовала фотографию в боди бежевого цвета.

«Смотрю на фото и думаю, что кто-то может посчитать его слишком откровенным, а потом вспоминаю, что мы, гимнастки, выступаем в таких же боди, только в стразах и камнях. Поэтому ловите одно из любимых фото серии», — написала Солдатова.

Посмотреть фотографию можно на странице Александры Солдатовой в "Инстаграме".

Публикацию прокомментировали чемпионка мира по спортивной гимнастике Дарья Спиридонова и гимнастка Мария Толкачёва.

22-летняя Александра Солдатова — чемпионка мира в командном зачёте (2014, 2015, 2018), чемпионка мира в упражнении с лентой (2018), чемпионка Европы в командном зачёте (2015, 2017, 2019), чемпионка России в индивидуальном многоборье (2016).