Матыцин: российский спорт должен выйти на лидирующие позиции на международной арене
Россия должна занимать лидирующие позиции на международной арене, создать современную модель развития детско-юношеского и студенческого спорта согласно стратегии развития до 2030 года, заявил министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин на заседании совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта.
«Основные целевые индикаторы и показатели стратегии определены: доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, — 70%; уровень удовлетворённости граждан — 70%.
Мы ставим перед собой амбициозные задачи: обеспечить лидирующие позиции отечественного спорта на международной арене, создать современную модель развития детско-юношеского и студенческого спорта», — сказал он.
- 6 октября 2020
-
13:40
-
13:30
-
13:20
-
12:14
-
09:28
- 5 октября 2020
-
23:48
-
22:32
-
22:03
-
21:22
-
20:12
-
15:48
-
13:19
-
12:51
-
12:01
-
11:35
-
11:21
- 4 октября 2020
-
21:00
-
19:12
-
18:36
-
18:03
-
16:19
-
13:51
-
00:49
- 3 октября 2020
-
20:14
-
19:05
-
18:45
-
18:00
-
17:45
-
17:21
-
11:40
-
11:09
-
00:01
- 2 октября 2020
-
23:33
-
21:53
-
21:34
Партнерский контент