Матыцин: российский спорт должен выйти на лидирующие позиции на международной арене

Россия должна занимать лидирующие позиции на международной арене, создать современную модель развития детско-юношеского и студенческого спорта согласно стратегии развития до 2030 года, заявил министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин на заседании совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта.

«Основные целевые индикаторы и показатели стратегии определены: доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, — 70%; уровень удовлетворённости граждан — 70%.

Мы ставим перед собой амбициозные задачи: обеспечить лидирующие позиции отечественного спорта на международной арене, создать современную модель развития детско-юношеского и студенческого спорта», — сказал он.