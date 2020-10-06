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Владимир Путин предложил подумать о скидках и льготах для тех, кто сдаст нормы ГТО

Владимир Путин предложил подумать о скидках и льготах для тех, кто сдаст нормы ГТО
Другие / Прочие виды спорта 0

Сегодня, 6 октября, состоялось заседание совета по физкультуре и спорту. На заседании президент России Владимир Путин предложил стимулировать интерес россиян к сдаче нормативов комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).

В частности, президент предложил подумать о скидках и льготах для лиц, сдавших нормативы. С таким предложением выступил и губернатор Приморья Олег Кожемяко, возглавляющий рабочую группу Госсовета по направлению «Туризм, физическая культура и спорт».

«Я знаю, что, если этим заняться как следует, причём на местах, с методической поддержкой центра, это получится», — цитирует Путина ТАСС.

ГТО представляет собой программную и нормативную основу системы физического воспитания различных групп населения РФ. Комплекс устанавливает гостребования к физической подготовленности граждан.

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