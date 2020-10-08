Президент МОК пригрозил Беларуси возможными санкциями

Международный олимпийский комитет (МОК) продолжит расследование возможной дискриминации белорусских спортсменов за политические взгляды, что является нарушением Олимпийской хартии. Об этом заявил глава МОК Томас Бах, по словам которого, в случае вмешательства государства в спорт возможны санкции.
Напомним, главой национального олимпийского комитета (НОК) Беларуси является президент страны Александр Лукашенко.
«За последние недели мы получили много тревожащих нас писем от спортсменов и журналистов о возможном политическом вмешательстве в спорт НОК Беларуси и спортивных федераций, которые в него входят. МОК 26 сентября отправил письмо главе НОК Беларуси, чтобы получить заверения в том, что белорусские спортсмены продолжают подготовку к Играм в Токио и Пекине, несмотря на их желание высказать отношение к тем непростым событиям, которые происходят в стране.
Мы очень внимательно следим, чтобы НОК любой страны уважал принципы Олимпийской хартии, все спортсмены могли пользоваться правами, которые в ней прописаны, и не дискриминировались за их политические взгляды. Исполком решил, что продолжит расследование в отношении этого дела, чтобы удостовериться, что Олимпийская хартия не нарушается. Если будут выявлены нарушения Олимпийской хартии, исполком может принять те или иные санкции. Главное для нас — защитить интересы спортсменов», — цитирует Баха ТАСС.
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