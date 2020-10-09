На спортивных базах в России с мая зафиксировали 81 случай заражения коронавирусом

Директор департамента спорта высших достижений Минспорта РФ Алексей Морозов рассказал о результатах тестирования спортсменов на федеральных и региональных базах. По словам Морозова, на спортивных базах был выявлен 81 случай заражения коронавирусом. Тестирования проводятся с мая 2020 года, когда базы вновь открылись для тренировок спортсменов.
«У нас организована работа вместе с Федеральным медико-биологическим агентством (ФМБА) по выявлению случаев заражения коронавирусом и контактных лиц. За всё время пребывания спортсменов на федеральных и региональных базах зафиксирован всего 81 случай положительных тестов на коронавирус.
Каждый случай отработан с Роспотребнадзором и ФМБА, люди эвакуированы с базы, те, кому понадобилась госпитализация — госпитализированы, остальные были отправлены на карантин. На всех базах организованы карантинные номера, всех расселяют по одному спортсмену, изолируют и не дают расходиться эпидемии», — приводит слова Морозова РИА «Новости» со ссылкой на эфир телеканала «Россия 24».
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