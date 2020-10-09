Спортивно-музыкальный фестиваль Quiksilver New Star Camp возвращается в 2021 году

С 26 марта по 4 апреля в горах курорта «Роза Хутор» пройдёт ежегодный спортивно-музыкальный фестиваль Quiksilver New Star Camp. Гостей ждут соревнования по горным лыжам и сноуборду, мастер-классы от олимпийских чемпионов и чемпионов мира, а также победителей и призёров Всемирных экстремальных игр (Х Games), катание с райдерами, сноупарк, лекции, йога, кинопоказы, вечеринки, диджей-сеты и живые выступления артистов.

Список звёздных гостей фестиваля грядущего года формируется из райдеров мирового уровня. Звездами юбилейного Quiksilver New Star 2019 были олимпийская чемпионка 2010 года, серебряный призёр Олимпийских игр 2014 года в хафпайпе, двукратный победитель Х Games в суперпайпе австралийка Тора Брайт, четырёхкратный чемпион мира, двукратный участник Олимпийских игр (хафпайп и биг-эйр), вице-чемпион X Games француз Матьё Крепэль, серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года (лыжный хафпайп), победитель Х Games американец Алекс Феррейра, семикратный чемпион России, пять раз покорявший кубки Европы, участник Олимпийских игр 2014 (биг-эйр и слоупстайл) россиянин Алексей Соболев и многократная чемпионка России по сёрфингу Ирина Кособукина.

Помимо спортивной составляющей — катание на сноуборде и горных лыжах в самом крупном сноупарке России — участников ждёт интересный лайн-ап с выступлением The Blaze, Youra и Dekmantel Sound System. Ознакомиться с программой и приобрести пакет участника по специальной цене можно уже сейчас на сайте фестиваля.